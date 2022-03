"Wir wollen uns daheim etwas Gutes tun und gewinnen"

Mit 28 Punkten aus 19 Spielen und Tabellenplatz fünf in der Oberösterreich-Liga ist Robert Pessentheiner, Trainer der Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf durchaus zufrieden. Nur daheim "läuft" es heuer nicht so richtig. Während die Friedburger in der Auswärtstabelle sogar Rang vier belegen, haben sie auf eigenem Platz bisher nur neun Zähler gesammelt. Das schlägt sich mit dem mageren Rang 14 in der Heimtabelle nieder. Für die Friedburger eine neue Situation, denn in den vergangenen Jahren war es stets umgekehrt. "Wüsste ich, woran es liegt, würde ich sofort reagieren, aber ich weiß einfach nicht, warum wir uns heuer daheim so schwer tun", sagt Pessentheiner. Im Grunde sei es aber völlig egal, wo die Spielgemeinschaft punktet. "Allerdings wäre es schön, wenn wir uns auch daheim wieder einmal etwas Gutes tun und gewinnen würden", sagt der Trainer.

Keine Ausreden

Die nächste Möglichkeit bietet sich am Samstag, wenn Bad Schallerbach in die Cafe+Co Arena Friedburg kommt. Keine einfache Aufgabe, obwohl die Gäste in der Tabelle nur auf Rang 13 liegen. "Bad Schallerbach steckt mitten im Abstiegskampf und steht mit dem Rücken zur Wand. Bei solchen Spielen kann alles passieren", ist Robert Pessentheiner überzeugt. Verzichten muss er am Samstag auf Alexander Burgstaller, der beim 1:1 gegen Micheldorf in der 66. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. "Alex hat bisher alle Partien durchgespielt und wird uns natürlich fehlen, aber wir sind gut aufgestellt und können diesen Ausfall sicher kompensieren. Jedenfalls ist er keine Ausrede", betont der Trainer. Abgesehen von Burgstaller sollte ihm am Samstag – aus aktueller Sicht (Stand Montag) – der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Doch fix ist in Zeiten wie diesen nichts. "Das kann sich wegen Corona aber stündlich ändern. Wir gehen aber nicht davon aus und hoffen, dass wir am Samstag daheim endlich wieder einen Sieg einfahren", bleibt Robert Pessentheiner optimistisch.

Regionalliga Mitte: Allen Grund zuversichtlich zu sein hat auch Peter Madritsch, Trainer der Union Gurten, die gegen den SC Weiz den vierten Sieg im vierten Rückrunden-Spiel eingefahren hat. So könne es weitergehen, "aber wir sind ja nicht blauäugig und wissen um die Qualität von Vöcklamarkt. Darum müssen wir alles hineinwerfen, was wir haben, um die Punkte in Gurten zu halten", sagt Madritsch. Auf die Frage, warum es aktuell so rund läuft, hat der Trainer eine klare Antwort: "Die Entwicklungsschritte, die wir gesetzt haben, zeigen jetzt Wirkung. Außerdem haben wir während der Vorbereitung viel Neues ausprobiert, das inzwischen recht gut funktioniert. Die Richtung stimmt, trotzdem müssen wir realistisch bleiben. Wir haben keine Meisterschaft gewonnen, sondern nur ein paar Spiele", sagt der 47-Jährige.

Wegen Krankheit und kleinerer Blessuren kann Peter Madritsch am Freitag (Anpfiff ist um 18.30 Uhr) gegen Vöcklamarkt nicht aus dem Vollen schöpfen, will den Erfolgslauf aber unbedingt fortsetzen. Auf Statistiken (Gurten führt unter anderem die Heim- und Rückrundentabelle an) will und wird er sich dabei nicht verlassen. "Ich hoffe sehr, dass uns die Fans nach vorne peitschen, aber performen müssen wir. Und das werden wir", sagt Madritsch.

Abliefern sollten am Wochenende auch die Jungen Wikinger, die nach dem mageren Rückrundenstart gegen St. Anna zumindest einen Punkt geholt haben – durch einen Treffer von Severin Hingsamer in der Nachspielzeit. Ob ihnen am Freitag Ähnliches gelingen wird, ist fraglich, denn mit WSC Hertha gastiert ein stark einzuschätzender Gegner in Ried. Doch auch der ist zu "biegen". Das haben die Jungen Wikinger im Herbst 2020 beim 2:1-Auswärtssieg gegen Hertha gezeigt. Das letzte Aufeinandertreffen im August 2021 endete mit einem torlosen Unentschieden.