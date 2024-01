"Wir wollen eine neue Ära des Rieder Stadtballs einläuten"

Unter anderem wegen der Corona-Pandemie fiel der traditionelle Rieder Stadtball 2020, 2021 und 2023 ins Wasser. Am kommenden Samstag feiert der Ball in der Jahnturnhalle ein "Comeback" und kehrt damit – zumindest räumlich – unter dem Motto "The Show must go on" zurück zu den Anfängen. "Die Resonanz auf den Ball ist ausgezeichnet", sagt Philipp Roitinger. Der 39-Jährige ist derzeit Präsident von Round Table 31 Ried. Der 1983 gegründete Club veranstaltet den Rieder Stadtball heuer zum bereits 27. Mal. Mit dem Reinerlös wird Familien in der Region rasch und unbürokratisch geholfen. Roitinger rechnet mit rund 1600 Besuchern am Samstagabend.

OÖN: Bis 2009 fand der Ball in der Jahnturnhalle statt, dann wechselte man in die Messehalle. Jetzt kehrt man an die alte Wirkungsstätte zurück. Was waren die Gründe dafür?

Philipp Roitinger: Es war ein sehr bewusst und gut überlegter Schritt. Nachdem der letzte Stadtball vor vier Jahren stattfand, hat sich für uns von Round Table Ried die Frage gestellt, ob und in welcher Form wir den Ball wieder machen. Dabei wurde auch darüber gesprochen, wieder an den alten Standort zurückzukehren. Die Location ist kompakt und wurde vor kurzem generalsaniert, außerdem müssen wir von der Infrastruktur her weniger anmieten. Zudem gibt es eine sehr gut funktionierende Gastronomie. Die Resonanzen über diese Entscheidung waren sehr, sehr positiv, daher ist die Vorfreude auf einen besonderen Ballabend riesengroß.

Im Jänner 2023 gab es keine Corona-Auflagen mehr. Dennoch fand der Ball nicht statt.

Die Situation war nach drei Jahren ohne wirkliche Planungssicherheit nicht so leicht. Damals waren wir uns nicht zu 100 Prozent sicher, ob wir Sponsoren und Publikum wieder für den Stadtball motivieren können. Wir, also die Mitglieder von Rund Table Ried, sind häufig über die Zukunft des Stadtballs angesprochen worden. Daher stand für uns dann fest, dass wir weitermachen und den Ball unter dem Motto "The Show must go on" ab heuer wieder neu aufleben lassen. Wir haben im Club gemerkt, dass der Zusammenhalt durch dieses große, gemeinsame Projekt noch besser geworden ist. Wir wollen eine neue Ära des beliebten und traditionellen Rieder Stadtballs einläuten.

In Erwartung einer rauschenden Ballnacht: die Mitglieder von Round Table 31 Ried.

Was sind Ihre Erinnerungen an Ihren ersten Stadtball?

Ich war, glaub ich, 16 Jahre alt und für mich war es ein großes Highlight. Der Stadtball war und ist eine Veranstaltung, auf die man sich freut und über die in Ried und Umgebung gesprochen wird. Diese "Marke" wollten wir nicht sterben lassen, daher beleben wir den Stadtball neu und führen eine Ära weiter.

Wie viel Arbeit ist die Organisation des wahrscheinlich größten Charity-Balls in Oberösterreich?

Hier gehört in erster Linie einmal das Ballkomitte, bestehend aus neun Personen unter der Leitung von Johann Gattermaier, hervorgehoben, weil großartig gearbeitet wird. Der Aufwand ist sehr groß und mit den Vorbereitungen wurde schon vor Monaten begonnen. Bis zur Balleröffnung am Samstag um 19.31 Uhr geht es jetzt noch ans Eingemachte.

Worauf dürfen sich die Ballgäste freuen?

Auf ein tolles Ambiente samt neuem Konzept an altbekannter Wirkungsstätte. Es wird drei Bühnen geben. Die Hauptbühne mit der ‘Royal Sound Big Band" befindet sich auf dem Tanzparkett. Für die weiblichen Gäste gibt es eine Damenspende, von 19.31 bis 20.31 Uhr gibt es einen Sekt- und Bierempfang. Eröffnet wird der Ball in traditioneller Weise von der Tanzschule Hippmann und dem Eröffnungswalzer durch Round Table 31 Ried. Es gibt auch eine Fotobox, einen Roulette-Tisch mit Sachpreisen und selbstverständlich darf das beliebte Eisbuffet samt Überraschung um Mitternacht nicht fehlen.

Video-Interview mit Philipp Roitinger

Wie viele Gäste erwarten Sie am Samstagabend?

Die Kapazität ist für bis zu 1800 Besucher ausgelegt. Die 70 Tische waren in wenigen Tagen ausverkauft. Es gibt aber für alle Besucher genügend Stehtische und weitere Sitzmöglichkeiten. Ich rechne schon, dass wir mindestens 1600 Gäste begrüßen dürfen.

Was genau macht Round Table 31 Ried?

Wir sind ein Serviceclub, bestehend aus Männern im Alter bis zu 40 Jahren. Derzeit sind wir 30 Mitglieder und zählen damit zu den größten Round-Table-Clubs in Oberösterreich. Unsere Aufgabe ist in erster Linie, Spenden für wohltätige Zwecke zu generieren und Charity-Projekte umzusetzen. Round Table Ried spendet durchschnittlich rund 25.000 Euro für Familien und Kinder in der Region. Wir wollen damit vor allem rasch und unbürokratisch helfen. Der Reinerlös des Stadtballs wird ebenfalls für Menschen, denen es nicht so gut geht, gespendet.

Weitere Informationen und Online-Karten gibt es online unter www.rieder-stadtball.at – eine Karte für den Ball am Samstag, 13. Jänner, kostet im Vorverkauf 27 Euro, an der Abendkasse 31 Euro. Einlass ist ab 19.31 Uhr, die Eröffnung eine Stunde später.

