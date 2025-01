Herzgruppe Braunau: "Wir wollen den Herzkatheter wieder zurück"

Ein Bild aus jenen Zeiten, in denen Primar Johann Auer Patienten noch in Simbach mit dem Herzkatheter behandeln konnte.

Mit einem Herzkatheter können Erkrankungen des Herzens auf einem Bildschirm sichtbar gemacht werden. Mit diesem Gerät wird ein Katheter über die Leiste, die Ellenbeuge oder das Handgelenk eingeführt. Es dient nicht nur für Untersuchungen, sondern auch für Behandlungen, zum Beispiel, um sogenannte Stents einzusetzen. Bei Herzinfarkten rettet der Herzkatheter auch Leben, doch im gesamten Innviertel ist keine Koronarangiographie-Anlage, wie der Herzkatheter fachlich heißt, in Betrieb. Die nächsten sind in den Zentral(ballungs)räumen. Patienten aus dem Innviertel müssen für Untersuchungen nach Linz, Wels oder Salzburg gebracht werden. Mühsam, aufwendig und belastend sei das für die Betroffenen, sagt Heidi Kasper, Herzgruppenleiterin des Bezirks Braunau. Das war aber nicht immer so. Von 2008 bis 2011 gab es einen Herzkatheter in Simbach, der grenzübergreifend genutzt wurde. Im Zuge der Spitalsreform wurde dieses Angebot aus Kostengründen abgeschafft, die OÖNachrichten berichteten.

„Nacht für Nacht Angst“

Das wollte und will die Herzgruppe Braunau so nicht stehen lassen und unternimmt erneut einen Anlauf, um einen sogenannten „Kor“ nach Braunau zu holen. „Wir Betroffenen gehen Nacht für Nacht mit Angst ins Bett. Die meisten Herzinfarkte passieren ja nachts, das mulmige Gefühl ist deshalb immer da, denn wir wissen: Es kann uns treffen, aber das lebensrettende Gerät ist kilometerweit entfernt“, sagt Heidi Kasper. Im Akutfall sei Braunau in etwa 249 Minuten weit von einer Behandlungsmöglichkeit entfernt, rechnet die Herzgruppe vor. Denn bevor der Transport des Patienten erfolgen könne, müsse zunächst geklärt werden, wo der nächste Herzkatheter frei ist und ob ein Hubschrauber organisiert werden kann. „Dabei zählt beim Herzinfarkt jede Minute“, betont Heidi Kasper. Derzeit sammelt die Herzgruppe im gesamten Bezirk Unterschriften. Mit diesen soll erneut verdeutlicht werden, dass die Braunauer einen Herzkatheter in der Region fordern. Die Unterschriftenlisten liegen in Arztpraxen und im Krankenhaus auf (Café). Auch in einigen Gemeindeämtern könne man unterschreiben, sagt Kasper. Aufgeben will die Herzgruppe den Kampf um einen Herzkatheter nicht. „Es ist wichtig, dass wir diesen in unsere Region zurückholen. Dieses Gerät rettet Leben“, sagt sie.

Wie mehrmals berichtet, wurde im Zuge der Spitalsreform 2011 beschlossen, dass sich das Land Oberösterreich nicht mehr an den Kosten der Herzkatheter-Leistungen im benachbarten bayrischen Spital Simbach beteiligt. Das bedeutete das Aus für die grenzüberschreitende Einrichtung. Immer wieder gab es Vorstöße, dies wieder zu ändern und einen Herzkatheter zurück in die Region zu holen, bisher erfolglos.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar