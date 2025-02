Kindergarten in Riegerting wird nicht geschlossen: "Wir waren sprachlos und den Tränen nahe"

Jubelschreie, sich in den Armen liegende Menschen sind nach einer Abstimmung in einer Gemeinderatssitzung eine Seltenheit. Genau diese Szenen haben sich aber am Donnerstagabend in Mehrnbach zugetragen, nachdem feststand, dass der Kindergarten in Riegerting nicht geschlossen wird. Wie in den OÖN berichtet, stand die Fortführung der Einrichtung nach mehr als 40 Jahren auf der Kippe.