"Wir sind stolz auf diese wertvolle und beständige Partnerschaft mit dem ÖSV"

"Wir sind stolz auf diese wertvolle und beständige Partnerschaft mit dem Österreichischen Skiverband, und das schon seit 45 Jahren", sagte Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter bei einem Besuch einer ÖSV-Delegation in Ried. Diese wurde angeführt von Präsidentin Roswitha Stadlober. Zudem kamen die nordischen Wintersportler Mario Seidl, Michael Hayböck, Daniel Huber, Mika Vermeulen und Lokalmatadorin Jacqueline Seifriedsberger aus Pattigham zur offiziellen Übergabe der Trainingsbekleidung für den Sommer.

Jacqueline Seifriedsberger und Michael Hayböck mit einer Löffler-Mitarbeiterin

Insgesamt hat Löffler rund 2300 Kleidungsstücke für 151 Athleten und 117 Betreuer produziert. In diesem Jahr stattet der Textilproduzent zum ersten Mal die nordischen ÖSV-Athleten auch im Sommer mit hochfunktioneller Bekleidung aus. Schon seit 1979 produziert Löffler als Bekleidungspartner exklusiv Trainings- und Wettkampfbekleidung, Funktionsunterwäsche und Wärmebekleidung für die nordischen Teams. ÖSV-Präsidentin Stadlober nannte Löffler ein "Herzeigeunternehmen", das auch in Sachen Nachhaltigkeit vorbildlich agiere. "Auf uns warten mit der Weltmeisterschaft 2025 und den Olympischen Spielen 2026 zwei sehr spannende und hoffentlich auch erfolgreiche Jahre", sagte Stadlober und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass uns Löffler auch in den kommenden Jahrzehnten begleiten wird." Im Anschluss an die Pressekonferenz zeigte Löffler-Chef Leodolter den ÖSV-Gästen bei einem Betriebsrundgang noch die einzelnen Produktionsschritte.

Otto Leodolter, Jacqueline Seifriedsberger und ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober

"Es steckt enorm viel Arbeit in der Herstellung jedes einzelnen Kleidungsstückes. Als Innviertlerin freut es mich, Kleidung aus meiner Heimat tragen zu dürfen", sagte Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger, die in der vergangenen Saison im Gesamt-Weltcup den starken fünften Platz erreichte.

Deutliches Umsatzminus

Angesprochen auf die aktuelle wirtschaftliche Situation bei Löffler, sagte Geschäftsführer Leodolter: "Zur wirtschaftlichen Situation muss man ehrlicherweise schon sagen, dass wir das vergangene Geschäftsjahr Ende Februar mit einem deutlichen Umsatzminus abgeschlossen haben. Trotzdem konnten wir ein positives Ergebnis erwirtschaften. Das ist die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft." Man sehe, dass die Talsohle eher noch nicht erreicht sei. "Wir gehen davon aus, dass der Umsatz noch etwas zurückgeht. Wir müssen flexibel sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich die kleinen Pflänzchen, vor allem in der Sparte Fahrrad, positiv entwickeln. Wir gehen auch im nächsten Jahr wieder von einem positiven Geschäftsergebnis aus", sagte Leodolter.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Video: Interview mit Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif