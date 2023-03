Seit vier Spielen wartet die Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf in der Oberösterreich-Liga mittlerweile auf einen Punktgewinn. Zuletzt ging das direkte Duell gegen Schlusslicht FC Wels mit 0:1 verloren. Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Franz Aigner in Dietach. Beim Aufsteiger wollen die Friedburger endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.