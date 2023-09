Wir sind Sommer: Der Endspurt

Im Zuge der Stadtmarketing-Aktion "Wir sind Sommer" traten die Musiker in regelmäßigem Abstand am Braunauer Stadtplatz und in der Simbacher Maximilianstraße auf.

Jetzt neigt sich der Sommer dem Ende zu, und damit geht auch die Aktion ins Finale: Morgen, Freitag, 15. September, spielen die Musik-Urgesteine von "Saxfrontal" auf der Straße – ab 14 Uhr in Braunau, ab 16 Uhr in Simbach. Das große Finale bestreitet der Liedermacher Lukas Reiner. Er wird am Samstag, 16. September, um 10 Uhr in Simbach und um 14 Uhr am Stadtplatz Braunau spielen.

