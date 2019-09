"Wir sind in der Pflicht, dass die positive Entwicklung im Innviertel weitergeht"

"Wir treten als Team für Sebastian Kurz auf. Unser Ziel ist, dass Kurz wieder Kanzler wird", sagte Lambrechtens VP-Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter, Manfred Hofinger, zu Beginn einer Pressekonferenz. Kurz habe es geschafft, dass in der Politik endlich wieder etwas weitergehe, so Hofinger, der im Wahlkreis Innviertel für die VP auf dem dritten Platz (hinter August Wöginger und Andrea Holzner) gereiht ist. Ein erneuter Einzug ins Parlament ist aber durchaus wahrscheinlich, immerhin ist der 49-Jährige auf dem dritten Platz der Landesliste gereiht. "Fix ist das noch nicht, auf Rechenspiele im Vorfeld lasse ich mich nicht ein", hält Hofinger, seit 2013 Mitglied des Nationalrates, den Ball flach.

"Schönste Region der Welt"

Das Innviertel bezeichnet Lambrechtens Ortschef als "schönste Region der Welt", die auch wirtschaftlich sehr gut dastehe. "Umso mehr sind wir in der Pflicht, dass diese Entwicklung im Innviertel weitergeht. Vor allem der weitere Breitbandausbau ist enorm wichtig. Nicht die Menschen sollen pendeln, sondern die Daten. Home-Office werde immer beliebter, setze aber ein schnelles Internet, egal in welcher Ortschaft, voraus", so Hofinger.

Weiters wolle er sich für einen raschen Ausbau des Rieder Bahnhofes einsetzen. "Es wurde eine gemeinsame Finanzierung des Landes und der ÖBB in Aussicht gestellt. Ich hoffe, dass der Umbau zeitnah in Angriff genommen wird", so Hofinger.

Eine wichtige Entscheidung steht im Laufe des Herbstes im Reichersberger Gemeinderat auf der Tagesordnung. 31 Hektar Grünland sollen, wie in den OÖN berichtet, in ein Betriebsbaugebiet umgewidmet werden, um das bedeutsame Wirtschaftsgebiet mit einem Schwerpunkt für Composite/Leichtbau weiterzuentwicklen. Reichersbergs VP-Bürgermeister Bernhard Öttl hat angekündigt, dass es bei der Sitzung keinen Klubzwang geben werde. Darüber dürfte sich bei den höheren politischen VP-Vertretern die Freude in überschaubaren Grenzen halten.

Darauf angesprochen, zeigte sich Hofinger zurückhaltend. "Ich will das grundsätzlich nicht kommentieren, aber der Wirtschaftspark wäre wichtig."

Weitere Kandidaten aus dem Bezirk Ried auf der VP-Liste für die Nationalratswahl sind Elisabeth Poringer, Paulus Ecker und Pauline Büchl. Chancen auf ein Mandat im Nationalrat hat keiner der drei.

Poringer kündigte an, sich für die Stärkung der Frauen und die Zukunft der Wirtschaft einsetzen zu wollen. Ecker setzt auf die Jugend. "Der Bezirk Ried ist einer mit vielen alten Gemeinderäten, eine Verjüngung wäre wünschenswert", sagt Ecker.

Büchl sagte, dass sie sich für ein vernünftiges Pflegekonzept einsetzen werde.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at