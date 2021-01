Seit 27 Jahren lebt Brigitte Jell in der Sauwaldgemeinde Kopfing. "Ich bin auch eine Kopfingerin durch und durch, aber meine Wurzeln in St. Aegidi vergesse ich natürlich nie", sagt die 52-Jährige. Woche für Woche berichtet die Gemeindebedienstete aus ihrer Heimat. "Es ist unglaublich wichtig für die Leute, dass beispielsweise Todesfälle oder Geburten sowie Veranstaltungen in der Zeitung stehen.