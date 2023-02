"Wir konnten Kinderaugen strahlen lassen"

Dieser Kontinent hat Nina Siebinger schon immer fasziniert. Doch einfach Urlaub machen kam für die Fachsozialbetreuerin in der Altenarbeit nicht in Frage. "In einem schicken Hotel zu übernachten, während mehr oder weniger nebenan Kinder verhungern, das wollte ich nicht", sagt die 28-Jährige. So kam sie gemeinsam mit ihrem Freund Berthold Teufl auf die Idee, Projekte vor Ort zu unterstützen. "Ich habe in der Arbeit und innerhalb meiner Familie Spenden gesammelt, und Berthold hat bei seinem