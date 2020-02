"Wir hatten gerade Lust dazu": Burschen sprengten Jäger-Hochstand

Es handelt sich um zwei 19-Jährige aus dem Bezirk Ried und einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Inn, teilte die Polizei am Montag mit. Sie hätten einfach gerade "Lust dazu gehabt, etwas mit Böllern in die Luft zu sprengen", sagten die drei Tatverdächtigen bei ihrer Einvernahme.

Deshalb hatte sich das Trio in der Nacht zum 23. Dezember verabredet. Sie fuhren mit einem Auto im Raum Eberschwang (Bezirk Ried im Innkreis) herum und entschieden sich zufällig für den Jagdhochstand, den sie mit mehreren Böllern völlig zerstörten.

