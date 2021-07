Vier Rettungs-Abtransporte von betrunkenen Jugendlichen an einem Abend von einer Diskothek nahe Ried – das war kürzlich die Bilanz des Eröffnungsabends, der im Zuge der Lockerungen wieder möglich war. Das Alkoholproblem sei nicht selten und vor allem an Wochenenden und in der Zeit gegen Schulschluss verstärkt festzustellen, sagt der Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Krankenhaus Ried, Primar Andreas Wimmer.