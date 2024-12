"Wir haben in Ried eine neue Heimat gefunden"

Auf die Nachricht vom Sturz des Assad-Regimes haben viele Syrer auf der ganzen Welt mit Freude reagiert. So auch jene, die während des Krieges geflüchtet waren und im Innviertel eine neue Heimat gefunden haben. Die OÖ Nachrichten haben mit drei in Ried lebenden Syrern über das Kriegsende in ihrer Heimat gesprochen und nachgefragt, ob sie sich eine Rückkehr in ihr Heimatland vorstellen können.