"Wir haben eine Schule gegründet, die wir früher selber gern gehabt hätten"

Knapp einhundert "Freie Schulen" gibt es in Österreich. Die meisten davon in Niederösterreich. Ab Herbst 2023 öffnet die Lotus-Schule in Lochen ihre Pforten und zieht in das frei gewordene Kindergartengebäude ein. Ganz nach Albert Einstein: "Lernen ist Erfahrung, alles andere ist nur Information", ermöglicht die Schule den Kindern, sich Erfahrung und Wissen spielerisch anzueignen.