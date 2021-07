Vom herzhaften Krapfen mit Marillenmarmelade hin zum gekringelten Donut. So zeichnet Ulrike Böker das Bild, wie sich die Ortszentren im Laufe der Zeit verändern: Sie werden in der Mitte leerer. Es gibt immer mehr Leerstände und ungenutzte Flächen im Zentrum, während die Siedlungen nach außen zersplittern. Die Grüne Landtagsabgeordnete sprach in einem Diskussionsvortrag der Grünen im Schloss Ranshofen über das Thema "Wie viel Grünraum brauchen wir?".