"Wir fühlen uns völlig vor den Kopf gestoßen"

Gabriele Goldberger mit ihrer Tochter Franziska, die seit zehn Jahren die Stifterschule in Ried besucht

Franziska Goldberger ist seit ihrer Geburt aufgrund einer Cerebralparese schwer krank, der Grad der Behinderung beträgt 100 Prozent. Seit mittlerweile zehn Jahren besucht das 16-jährige Mädchen, das rund um die Uhr Betreuung benötigt und künstlich ernährt wird, die Stifterschule in Ried. Seit mehr als 30 Jahren werden in dieser Schule auch Kinder und Jugendliche mit mehr oder weniger schweren Beeinträchtigungen unterrichtet und betreut. Franziska geht gerne in die Schule.