Harte Zeiten liegen hinter dem ATSV Schärding. Nach zwei Abstiegen (Saisonen 2012/13 und 2015/16) hängt der Traditionsverein inzwischen seit dreieinhalb Jahren in der zweiten Klasse fest. Für Horst Gruber, Nachwuchsleiter-Stellvertreter beim ATSV, mit ein Grund, warum auch die Jugendabteilung der Barockstädter in den vergangenen Jahren auf 35 Kinder zusammengeschrumpft ist. Ein negativer Trend, dem Gruber entgegenwirken will.