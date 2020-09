Die Disco Lusthouse in Haag am Hausruck ist in Normalzeiten ein "Magnet" für junge Menschen aus der Region – die nun erneut verschärften Regelungen treffen die Branche besonders hart. "Wir entscheiden am heutigen Dienstag auf Basis der genauen Verordnungstexte, ob wir in nächster Zeit überhaupt aufsperren. Aufsperren an sich dürften wir schon, es muss aber auch wirtschaftlich sinnvoll sein.