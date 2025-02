Winterpause geht dem Ende zu: Die SV Ried ist bereit für den Aufstiegskampf

Nach 79 Tagen Winterpause wird es für die SV Guntamatic Ried am kommenden Sonntag, 23. Februar (10.30 Uhr), mit dem Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten SV Horn wieder ernst. Lediglich 14 Spiele sind im Laufe der Frühjahrssaison noch zu absolvieren. Der Rückstand der zweitplatzierten Rieder auf Tabellenführer Admira Wacker beträgt drei Punkte. Auch die Vienna, die sieben Zähler hinter der Admira liegt, möchte im Kampf um den Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden.

Die beiden Konkurrenten der Rieder treffen übrigens bereits am Freitagabend im dritten Duell aufeinander. Die SV Ried bestritt am vergangenen Freitag die beiden letzten Testspiele der Wintervorbereitung. Die Partie am Nachmittag verloren die Innviertler gegen den slowakischen Zweitligisten FC Zlate Moravce mit 0:2. Die zweite Begegnung entschieden die Rieder am Abend in der Innviertel-Arena gegen den deutschen Viertligisten Wacker Burghausen mit 3:0 für sich. Die Treffer erzielten Oliver Steurer, Wilfried Eza und Philipp Pomer. Es ist davon auszugehen, dass die Startaufstellung (Leitner, Steurer, Sollbauer, Havenaar, Pomer, Marinsek, Rasner, Bajic, Van Wyk, Grosse, Eza) gegen Horn ähnlich sein wird wie gegen Burghausen. Fabian Wohlmuth fehlte aufgrund einer leichten Zerrung, er wird Trainer Maximilian Senft aber aller Voraussicht nach am Sonntag wieder zur Verfügung stehen.

Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Ried, zeigt sich mit der Vorbereitung auf die so wichtige Frühjahrssaison zufrieden. "Sehr positiv ist, dass wir kaum verletzte Spieler zu beklagen hatten. Es gab Testpartien, in denen wir durchaus gesehen haben, was noch fehlt. Ich denke, jeder kennt seine Rolle. In der Mannschaft herrscht ein guter Zusammenhalt", sagte Fiala gestern im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Marinsek wohl in der Startelf

Einer der "Gewinner" der winterlichen Vorbereitungszeit könnte Nik Marinsek sein. Der zentrale Mittelfeldspieler stand im Herbst lediglich 192 Spielminuten auf dem Platz, nur einmal war der 25-Jährige in der Startelf. Der Slowene könnte (vorerst) den Platz von Jonas Mayer, der nach einer Erkrankung noch nicht zu 100 Prozent fit sein dürfte, einnehmen. Mittelstürmer Saliou Sane, der am 23. September wegen eines Bandscheibenvorfalls operiert werden musste, steht vor einem Comeback, der 32-Jährige wird gegen Horn im Kader stehen. Es ist davon auszugehen, dass Sane im Laufe des Spiels eingewechselt wird.

Man dürfe und werde Horn auf keinen Fall unterschätzen, sagt Fiala. "Horn hat mit Thomas Janeschitz einen neuen Trainer, da weht ein frischer Wind", sagt Fiala und fügt hinzu: "Das ändert aber nichts daran, dass wir das Spiel für uns entscheiden müssen."

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif