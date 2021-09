Früher waren Windbrunnen im Innviertel weit verbreitet, mittlerweile sind sie selten geworden. Vor der Mechanisierung der Landwirtschaft prägten die Windräder noch das Landschaftsbild. Eine kleine Anzahl befindet sich noch in St. Georgen und Umgebung. Eines davon, am Rauscherhof in Hub, wurde vom Besitzer nach einem Sturmschaden renoviert und wieder instandgesetzt. "Mehr als acht Wochen Arbeitszeit haben wir in das Projekt gesteckt.