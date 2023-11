Wildschwein giftig: Mehr Lebensmittel werden überprüft

Nachdem vor wenigen Tagen bekannt geworden war, dass das Braunauer Schwarzwild mit der gesundheitsschädlichen Chemikalie PFAS verunreinigt ist, prüft die oberösterreichische Lebensmittelaufsicht auch Fisch, Freilandeier sowie Fleisch von Freilandschweinen aus dem Bezirk Braunau. Das teilte das Büro von Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) gestern in einer Aussendung mit. Es sei wichtig, Gewissheit zu haben. Wie berichtet, wird derzeit in 77 Gemeinden in den Bezirken Braunau, Ried und Vöcklabruck kein Wildschweinfleisch auf den Markt gebracht.

PFAS im heimischen Schwarzwild Bild: Colourbox, OÖN-Grafik

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper