Wilde Flucht vor der Polizei endete nach mehr als 20 Kilometern

Er missachtete in Ried im Innkreis die Anhaltezeichen der Beamten und raste davon. Sein Fluchtversuch reichte bis in den Bezirk Braunau. Dabei gefährdete er Verkehrsteilnehmer und querte Gräben und Felder, um den Straßensperren zu entkommen. In Altheim gab der beschädigte Wagen seinen Geist auf. Der Lenker ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der Innviertler hatte das Auto, das nicht zum Verkehr zugelassen war, bereits am vergangenen Freitag unbemerkt von dem gleichaltrigen Wagenbesitzer in Betrieb genommen. Den Autoschlüssel holte er sich aus der Küche des Bekannten, in dessen Wohnhaus er vorübergehend eine Bleibe gefunden hatte. Zwei Tage später erstattete der Bekannte eine Anzeige bei der Polizei.

Eine Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Am Montag sah der Autoinhaber im Ortsgebiet von Ried seinen Wagen, allerdings mit anderen Kennzeichen, und den 20-Jährigen am Steuer. Er machte eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife darauf aufmerksam. Die Polzisten nahmen sogleich die Verfolgung auf. Der Beschuldigte soll die Kennzeichen des Pkw ausgetauscht haben. Er wird angezeigt.