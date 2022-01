"Wikinger Kids"-Fußballcamps werden erweitert

Auch für das Jahr 2022 organisiert die SV Guntamatic Ried in den Osterferien und in den Sommerferien Wikinger-Kids-Camps für alle fußballbegeisterten Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Ein professionelles Training mit SVR-Nachwuchstrainern, ein Abschlussturnier und viel Spaß mit Gleichgesinnten – das sei bei den drei- bzw. fünftägigen SVR-Fußballcamps garantiert. Sie finden in Ried bzw. in Kooperation mit der "Football School" in Neukirchen am Walde statt.

"Die Nachfrage nach den Camps ist so groß, dass wir zusätzlich zu den Camps in Ried ein weiteres gemeinsam mit der ‚Football School‘ in Neukirchen am Walde anbieten", sagt Tim Entenfellner, der bei der SV Guntamatic Ried die Camps organisatorisch leitet.

"Die Kinder können sich bei unseren Wikinger-Kids-Camps wie die Profis fühlen. Sie bekommen ein offizielles Hummel-Trainings-Outfit, und auch Besuche der SVR-Profis bei den Trainings stehen auf dem Programm. Auch das respektvolle Miteinander sowie Werte wie Fairness, Toleranz und Willensstärke nehmen einen ganz besonderen Stellenwert ein. Die Kinder werden von uns den ganzen Tag von 9 bis 16 Uhr betreut und auch verpflegt." Und es werde ein umfangreiches Corona-Präventionskonzept geben.

Das dreitägige Osterferien-Camp findet von 13. bis 15. April am Sportplatz der NMS Ried statt. Die Kosten belaufen sich auf 149 Euro (für "Wikinger Kids Club"-Mitglieder oder Raiffeisenkunden 140 Euro, Geschwisterrabatt 125 Euro).

Von 11. bis 15. Juli ist das fünftägige Sommerferien-Camp ebenfalls am Sportplatz der NMS Ried vorgesehen. Das Camp kostet 239 Euro (für "Wikinger Kids Club"-Mitglieder oder Raiffeisenkunden 230 Euro, Geschwisterrabatt 199 Euro). Jenes Camp, das gemeinsam mit der "Football School" in Neukirchen am Walde veranstaltet wird, findet von 8. bis 12. August statt. Für dieses Camp gelten die gleichen Preise wie für das Sommer-Camp in Ried.

Wer sowohl zu Ostern als auch im Sommer teilnehmen will, zahlt für beide Camps zusammen nur 338 Euro. Nähere Informationen gibt es in der SVR-Geschäftsstelle unter Tel.: 07752-81100 und auf www.svried.at.