Wikinger: Ausgleich in letzter Sekunde Gurtens Erfolgslauf hält weiter an

Es sah schon schlecht aus für die Jungen Wikinger, aber in der Nachspielzeit gelang doch noch der verdiente Ausgleichstreffer. Die Union Gurten bleibt die Überraschungsmannschaft der Rückrunde. Die Madritsch-Truppe feierte in der Steiermark bereits den vierten Sieg in der Rückrunde.

Zumindest mit einem Punkt traten die Jungen Wikinger die Heimreise aus St. Anna/Aigen an. Die erste Spielhälfte verlief anfangs mit leichten Vorteilen für St. Anna, doch auch die Rieder hatten einige gute Aktionen. In der 59. Spielminute dann eine Riesenchance für Ried, doch der Ball strich ganz knapp über das Tor. Kurz darauf machten es die Heimischen besser. Nach einem Ballgewinn ging es ganz schnell, Andreas Lackner spielte einen tollen Pass auf Michael Tieber und der schloss den Angriff mit dem 1:0 für St. Anna ab. Die Rieder warfen alles nach vorne und waren somit etwas anfälliger. Der Einsatz wurde aber noch belohnt. In der dritten Minute der Nachspielzeit schoss Severin Hingsamer zum Ausgleich ein und rettete für die Jungen Wikinger noch einen wichtigen Auswärtspunkt.

Weiter eine reinweiße Weste hat die Union Gurten. Die Madritsch-Schützlinge zwangen nach hartem Kampf auswärts den SC Weiz knapp mit 1:0 in die Knie.

Es war ein äußerst chancenarmes Spiel auf beiden Seiten, geprägt von Taktik. Sowohl Weiz als auch Gurten waren in erster Linie auf Torverhinderung aus. Die Weizer waren die erste halbe Stunde etwas stärker, in der zweiten Hälfte kam Gurten dann besser in die Partie. Aus der einzigen wirklich schön herausgespielten Aktion wurde Fabian Wimmleitner von Rene Wirth ideal bedient.

Der Gurtner war mit Saisontreffer Nummer 17 der Matchwinner für die Madritsch-Truppe.

Friedburg holte Auswärtspunkt

Die SPG Friedburg/Pöndorf konnte im Auswärtsspiel in Micheldorf den Erfolgslauf der Heimischen stoppen. Bereits in der 5. Minute brachte Jonas Reitter die Gäste mit einem tollen 20-Meter-Schuss in Führung. Aber bereits drei Minuten später hatten die Heimischen die richtige Antwort parat: Andreas Baschinger stand nach einem Freistoß goldrichtig und schoss zum Ausgleich ein. In der 66. Minute flog der Friedburger Alexander Burgstaller mit Gelb-Rot vom Platz, Micheldorf konnte aber daraus kein Kapital mehr schlagen.