Wiesinger errichtet in Tumeltsham Baumarkt

Die renommierte Baufirma Wiesinger mit Sitz in Tumeltsham-Hannesgrub, die bereits 80 Mitarbeiter, darunter zwölf Lehrlinge, beschäftigt, errichtet ab dem kommenden Frühjahr auf einem Areal zwischen dem örtlichen Starmovie-Kino und der Bundesstraße einen Baumarkt, in dem ausgewiesenes Fachpersonal Handwerker und Häuslbauer bedienen soll, so Ines Wiesinger im OÖN-Gespräch. "Viele Kunden lassen sich von uns den Rohbau fertigen und kümmern sich selbst um den Rest. Wir werden alle nötigen Baustoffe anbieten, auch in größeren Mengen, dazu Werkzeug und qualitativ hochwertige Baumarktartikel. Es geht um Qualität – bei Ware und Beratung. Wir bieten sogar eine Farbenmischanlage."

Partner ist die Firma Bauprofi, die Markenware soll zum Großteil aus Österreich kommen. 3200 Quadratmeter Geschäftsfläche sind geplant, Gartencenter inklusive. Rund 20 motivierte, handwerklich begabte sind Mitarbeiter sind vorgesehen. Alle nötigen Genehmigungen liegen auf dem Tisch.

"Nun startet die engere Planungsphase." Beim Grundstück handelt es sich um eine Hanglage. Der Eingang zum Geschäft werde "ebenerdig" angelegt, die Abholung größerer Mengen erfolge "einen Stock tiefer" per Zufahrt zu einem großen Lager. (sedi)

