Wiesen durch "Driften" beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Im Vorjahr haben Unbekannte mit geländegängigen Fahrzeugen in fünf Fällen erhebliche Flurschäden auf Wiesen in den Gemeindegebieten von St. Johann am Walde und Maria Schmolln angerichtet. Auch auf dem Sportplatz von St. Johann hinterließen die Täter im Oktober des Vorjahres ihre Spuren. Zeugenaussagen zufolge dürfte es sich bei einem der Fahrzeuge um einen nicht zum Verkehr zugelassenen, geländetauglichen "Buggy" handeln. Die Polizeiinspektion Aspach ersucht dringend um Hinweise aus der Bevölkerung zur bislang unbekannten Täterschaft unter der Telefonnummer 059133/4203.