Wiener Schmäh und gutes Essen

Sie treten am Freitag, 22. Oktober, ab 19 Uhr beim Turmwirt in der Lohnsburger Ortschaft Stelzen auf. Besonders die Lachmuskeln werden an diesem Tag gefragt sein, denn genau darauf zielen die beiden Vollblutmusiker ab.

Die beiden spielen Lieder von Hans Moser, Hermann Leopoldi bis hin zu Karl Hodina oder Roland Neuwirth. Reservierungen unter 0676/9070201.