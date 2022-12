Wieder Unfall auf Bahnübergang in Mattighofen

Dort, wo es erst vor drei Wochen ein Unfall passiert war, krachte es am Sonntag gegen 18 Uhr erneut: An einem unbeschrankten Bahnübergang nahe des KTM-Werks in Mattighofen kollidierte ein Pkw mit einem Zug.

Ersten Informationen zufolge überstand der junge Lenker, der allein im Wagen gesessen hatte, den Zusammenstoß unverletzt. Sein Auto aber wurde schwer beschädigt. Für die Aufräumarbeiten wurde die Freiwillige Feuerwehr Mattighofen alarmiert.

Die Einsatzkräfte rückten bereits zum wiederholten Male an den Unfallort aus: An dem vielbefahrenen und mit Stoppschild sowie Andreas-Kreuz gesicherten Bahnübergang gab es in der Vergangenheit schon mehrere schwere Unfälle, die weniger glimpflich ausgingen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper