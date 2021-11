Wieder Preise für Schärdinger Brauerei

Die Schärdinger Traditionsbrauerei Baumgartner war auch beim Wettbewerb "Austrian Beer Challenge 2021" erfolgreich: Die Brauerei stellt mit einem Staatsmeistertitel sowie zwei zweiten Plätzen die Qualität ihrer Biere abermals unter Beweis. Die Baumgartner Weisse wurde zum Staatsmeister gekürt und in einer zweiten Bewertungsrunde unter den Staatsmeisterbieren zum "best of show" gekrönt – und gilt durch diese besondere Auszeichnung als bestes Bier Österreichs, so die Brauerei Baumgartner. Die Sorten Kapsreiter Stadtbräu und Baumgartner Export erhielten jeweils Silber. Die Traditionsmarke Kapsreiter wurde 2019 wiedereingeführt.

"Die regionalen Rohstoffe, konstruktive Zusammenarbeit aller Mitarbeiter sowie jahrelange Erfahrung sind unsere Basis, um ausgezeichnete Biere brauen zu können", so Geschäftsführer Gerhard Altendorfer.

Der diesjährige Staatsmeister, Baumgartner Weisse hell, in der Kategorie "Weizen- und Roggenbiere" erfülle alle Erwartungen, die man an ein Weißbier stelle. Das Baumgartner Export wurde mit der Silbermedaille in der Kategorie "Festbier" prämiert. In der Kategorie "Kellerbier" errang das im Jahr 2020 eingeführte Kapsreiter Stadtbräu den zweiten Platz. Die "Austrian Beer Challenge" – Staatsmeisterschaft der Brauereien und Hausbrauer – entstand vor rund 20 Jahren. Heuer wurden durch eine Fachjury 650 eingereichte Biere in 18 unterschiedlichen Bierstil-Kategorien bewertet.

Kapsreiter wiedereingeführt

Die Gründung des Stammhauses der Brauerei Baumgartner innerhalb der Schärdinger Stadtmauern geht auf das Jahr 1609 zurück. Seit damals befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und erwirtschaftet mit derzeit 78 Mitarbeitern rund 15 Millionen Euro Umsatz. In den vergangenen Jahren konnte die Brauerei sowohl nationale als auch internationale Preise erringen. Im Mai 2019 wurde durch Baumgartner die Traditionsmarke Kapsreiter Bier wiedereingeführt.

Die Brauerei Kapsreiter ist ein ehemaliges österreichisches Unternehmen mit Sitz in Schärding, das unter diesem Namen von 1863 bis 2012 bestand. Gegründet 1590 von Leonard Lachmüller befand sich die Brauerei nach Übernahme von Michael Kapsreiter, einem bayrischen Bierbrauer, von 1863 bis 1980 im Familienbesitz.

Das Unternehmen entwickelte sich in der Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg zu einem Brau-, aber vor allem auch Baukonzern und zählte mit den drei Sparten Kapsreiter Bau, Kapsreiter Bier und Kapsreiter Granit zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region.

2013 wurden die Immobilien, die Marken, der Original-Brunnen sowie das Original-Rezept durch die nur einen Steinwurf entfernte Brauerei Baumgartner angekauft und teilsaniert. Zusätzlich wurde der originale Kapsreiter-Brunnen revitalisiert, um ihn erneut zu verwenden. Bereits ein halbes Jahr nach der Wiedereinführung von Kapsreiter wurde die Sorte Landbier hell mit dem European Beer Star Award Silver ausgezeichnet, so Baumgartner.