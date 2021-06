Wieder kein Erdbeerland in Braunau

Zuerst Frost bis in den Mai, dann Dauerregen und wenig Sonnenschein. Die Erdbeeren haben heuer später Saison als gewohnt. Nun ist es aber soweit: Die Landwirtschaftskammer rief vergangene Woche den Saisonstart aus. Im ganzen Land öffnen die Erdbeerländer – nur in Braunau gibt es heuer wieder keines. Vor zwei Jahren noch betrieb Hoffelner Felder zum Selberpflücken in Braunau, Mattighofen und Suben, in Schärding. Weil die Anfahrt mit den Traktoren von Kremsmünster ins Innviertler Land aber zu weit und somit auch die Pflege zu aufwändig war, habe man die Felder stillgelegt, sagt Andreas Hoffelner, der in Kremsmünster, Lambach, Neuhofen/St. Marien, Oberregau und Pettenbach weiterhin Erdbeerländer bewirtschaftet.

Dürftige Ernte wegen Befall

Ein Erdbeerfeld gibt es wieder in Ostermiething, doch auch dieses hat heuer nur eingeschränkt geöffnet. Wegen eines massiven Engerlingbefalls falle die Ernte diese Saison dürftig aus, heißt es auf der Website der Bioerdbeeren Ströbele. Die frühen Sorten seien am stärksten betroffen. Voraussichtlich werde das Feld nur tageweise geöffnet sein.

Auch wenn es heuer im Braunauer Bezirk für die Selberpflücker mager aussieht, gibt es im benachbarten Bayern sehr wohl Angebote. Der Beerenbauer Hausner betreibt unter anderem ein Erdbeerfeld in Kirchdorf am Inn und eines in Burghausen. Auch im Bezirk Ried gibt es mehrere. Der Rieder Bio-Landwirt und "Koblstattbauer", Peter Gadermaier, etwa betreibt in Ried und Mehrnbach wieder je ein Erdbeerland. Seit Sonntag sind sie geöffnet. "Wir erwarten eine gute Ernte, es gibt viele Erdbeeren und auch der Geschmack ist sehr gut", sagt Gadermaier. So heißt es auch aus der Landwirtschaftskammer. Die Frische und der Geschmack der Königin der Beerenfrüchte seien heuer "sensationell", die gemäßigten Temperaturen haben den Beeren gut getan: "Der Erdbeergenuss startete zwar später, doch die Selberpflücker kommen voll auf ihre geschmackliche Rechnung", sagt Hoffelner, der auch Fachgruppensprecher der Erdbeerdirektvermarkter ist. Coronakonform muss in den Erdbeerländern im Kassabereich eine FFP2-Maske getragen werden.

Erdbeere schmeckt & ist g’sund

Erdbeeren schmecken nicht nur, sondern können auch viel: Sie haben mehr Vitamin C als Zitronen oder Orangen und einen beachtlichen Folsäure-Gehalt. Mit ihrem Anteil an Eisen, Kalium, Magnesium und Kalzium sind sie ein wahres Mineralstoffreservoire und somit nicht nur ein schmackhafter, sondern auch ein leichter und gesunder Snack.