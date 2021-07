Wieder illegale Hundetransporte

Ein 37-Jähriger wurde zuletzt mehrfach angezeigt. Der Mann, der gar keinen Führerschein hat, lenkte ein Auto unter Drogeneinfluss und hatte im Kofferraum sechs Hunde in zu kleinen Boxen dabei. In den Impfausweisen für die Tiere war das Geburtsdatum verfälscht, die Hunde wurden sichergestellt und an ein Tierheim übergeben. In einem weiteren Fall konnte ein 39-jähriger für seinen neun Wochen alten Rottweiler-Welpen keinerlei Dokumente vorweisen. Das Veterinäramt ordnete die Sicherstellung des Welpen an.