Wieder "0 Euro" zu haben

Ab sofort gibt es eine weitere Auflage mit neuem Motiv und weiteren 5000 Stück, erneut zum Verkaufspreis von 3,50 Euro.

Wie auch der erste Geldschein wurde die jüngste Auflage auf echtem Banknoten-Papier mit allen Sicherheitsmerkmalen der Euro-Banknoten von der Druckerei Oberthurn in Frankreich hergestellt. Die Vorderseite zeigt die Silberzeile mit Blick auf die Stadtpfarrkirche: ab sofort unter anderem bei Schärding Tourismus an der Alten Innbrücke erhältlich. Der Sammlerwert der Serie aus dem Vorjahr sei prompt angestiegen, sodass heute im Fachhandel rund zehn Euro bezahlt werden müssen. Und der Wert steige weiter, so die Macher. Zur aktuellen Serie werde es keine Nachauflage mehr geben.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.