Wie zwei Baumarkt-Mitarbeiterinnen einem Kunden das Leben retteten

Der Mann, der einige notwendige Besorgungen erledigen wollte, erlitt einen Krampfanfall und sackte in einer verdeckten Stelle im Baumarkt zu Boden. Eine Kundin entdeckte ihn und rief um Hilfe. Die Mitarbeiterinnen Leopoldine Horn und Monika Ranftl zögerten nicht und leisteten sofort Erste Hilfe.

Sie legten den Mann in die stabile Seitenlage und überstreckten seinen Kopf. Über ihr mutiges Eingreifen sagen sie bescheiden: "In so einer Situation denkst du nicht nach, sondern handelst einfach." Die Mitarbeiter des Obi-Markts würden regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse absolvieren, erzählen sie weiter. "An diesem Tag waren wir wirklich dankbar dafür."

Laut dem später eingetroffenen Notarzt-Team wäre der Mann ohne die rasche Hilfe von Leopoldine Horn und Monika Ranftl bald in eine lebensbedrohliche Situation gekommen.

Erste-Hilfe-Kurse ab 26. September

"Erste Hilfe zu leisten muss selbstverständlich werden. Ein Kurs nimmt die Angst, gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent", sagt der OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Um in Ernstfällen zu wissen, was zu tun ist, bietet das oberösterreichische Rote Kreuz regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse an. Ab 26. September beginnen wieder flächendeckende Kurse in den Dienststellen.