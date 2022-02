Videos eines Holzbauroboters im Internet faszinierten den jungen Automatisierungstechniker Simo. Der Roboter, der ihn so interessierte, steht bei der Firma Leidorf im Innviertel. Kurzerhand entschied sich der Masterstudent, der in Polen lebte, eine Bewerbung an die Leidorf-Gruppe zu schicken und sein Interesse an der Roboter-CNC-Anlage zu bekunden. "Wir bekommen öfter Bewerbungen aus dem Ausland", sagt Robert Schwemmer von der Firma Leidorf. Meistens allerdings verlaufen diese im Sand.