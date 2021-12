Wie sich der Lockdown auf den Arbeitsmarkt im Innviertel auswirkt

Lockdown, 3G am Arbeitsplatz, Kurzarbeit, saisonale Freistellungen: Der Arbeitsmarkt im Innviertel bleibt dynamisch. Der vierte Lockdown ließ in den vergangenen Tagen die Beratungsnachfrage nach der Kurzarbeit (wieder) in die Höhe schnellen: "In diesem Bereich werden die Zahlen wieder deutlich steigen", sagt AMS-Geschäftsführer Klaus Jagereder aus Ried.