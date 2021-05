Wie in Prag und Straßburg: Wolfgang Auer baute astronomische Uhr

Das gibt es wohl so kein zweites Mal: eine astronomische Uhr auf dem Stadl eines Bauernhofs. In St. Peter ist diese Rarität zu sehen, genauer gesagt bei Schlossermeister Wolfgang Auer. In seinem Kopf begann schon vor vielen Jahren der Traum von einer astronomischen Uhr zu reifen. Zu viel Wissen hatte er sich angeeignet, als dass er es "billiger hätte geben" können.