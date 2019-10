Wie heißt es doch: Nur Fliegen ist schöner ...

Sie sind allesamt das Reisen gewöhnt, jetten geschäftlich zu den Metropolen der Welt – und dennoch war den Innviertler Top-Managern kürzlich die Begeisterung bei einem besonderen Flug ganz deutlich anzusehen. Die Rieder Anwaltskanzlei Puttinger & Vogl hatte Kunden, Partner und Freunde zu einem Rundflug mit Dietrich Mateschitz’ Oldtimerflieger DC-6 geladen.

Es ist dies das Flugzeug des früheren jugoslawischen Staatspräsidenten Marschall Josip Broz Tito, das nun im Besitz von Red Bull steht. Das Flugzeug der Douglas Aircraft Company lief 1958 als eines der letzten dieser Baureihe vom Band, nur wenige davon sind noch im Einsatz.

Bange Blicke

Da kam dann auch ein Luftfahrts-Experte wie der CEO von Flugzeugteile-Hersteller FACC, Robert Machtlinger, ins Schwärmen, erlebt der Passagier doch das pure Fluggefühl. Rund eine Stunde lang kreiste die hochkarätige Innviertler Wirtschaftsdelegation im gemächlich und ungewohnt niedrig fliegenden Oldtimer bei herrlichem Flugwetter über dem Salzburger Land.

Die Faszination des puren Fluggefühls wich manchmal aber auch einem bangen Blick, denn die DC-6 wackelte in den inneralpinen Luftströmungen mitunter gehörig, doch der Pilot beruhigte.

Beim Flug wurde übrigens nicht nur übers Fliegen diskutiert, die Manager nutzten die Gelegenheit auch zu Wirtschaftsgesprächen. Unter anderem mit dabei waren die Firmenchefs sowie Manager und Managerinnen von FACC, Fill Gurten, Fischer, Scheuch, Team 7, ISG, Tilo, Wiesinger und AREV.

Durch die engen beruflichen Kontakte der Rieder Anwaltskanzlei zu Red Bull – Peter Vogl ist als Anwalt für den Konzern tätig – kamen die Gäste auch noch in den Genuss eines fußballerischen Schmankerls. SVR-"Jahrhunderttrainer" Klaus Roitinger lieferte im Hangar 7 eine taktische Vor-Analyse zum Champions-League-Spiel von Salzburg gegen Napoli, ehe es ins Stadion zum CL-Spiel ging. Dass Salzburg international so erfolgreich ist, sei das Ergebnis einer jahrelangen professionellen Arbeit im Club, die allerdings noch immer nicht hoch genug eingeschätzt werde. Die Mentalität der jungen, schnellen und charakterstarken Mannschaft sei der Schlüssel zum Erfolg. Fußball-Pädagoge Klaus Roitinger schaffte es, die taktische Fachanalyse auch für "Fußballamateure" verständlich zu vermitteln, was ihm von den Wirtschaftsbossen Applaus einbrachte. Einziger Makel: Zwar hatte er ein trefferreiches Spiel, allerdings auch einen Sieg der Salzburger (das Spiel ging mit 2:3 verloren; Anm.) vorhergesagt.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at