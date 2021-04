Wie gut kennen Sie die SV Ried?

Die SV Guntamatic Ried ist unbestritten der Verein mit den meisten Anhängern im Innviertel. Auch wenn nach wie vor keine Zuschauer in der heimischen Josko Arena erlaubt sind, interessieren sich Tausende Innviertler für den Traditionsverein aus Ried, der derzeit in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpft. Heute Abend spielt die SV Guntamatic Ried in der fünften Runde der Qualifikationsgruppe gegen St. Pölten.