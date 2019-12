Wie feiern Sie Weihnachten?

Franz Xaver Frenzel, Komponist, Ried

Der Rieder Komponist feiert den Heiligen Abend beim Sohn im Weinviertel. Franz Xaver Frenzel Bild: Weihbold Den Heiligen Abend verbringen meine Frau und ich bei meinem Sohn im Weinviertel, gemeinsam mit den Enkeln. Nachmittags besuchen wir die Kindermette, dann wird ganz traditionell die Bescherung zu Hause gefeiert. Vorher machen wir noch gerne einen Spaziergang durch das kleine Dorf, und wenn das Wetter passt, sieht man auch den Sternenhimmel. Am Weihnachtsmorgen gibt es dann gemeinsam mit meinen Töchtern einen Brunch, und dann treffen wir uns mit dem Sohn meiner Frau in Linz. Es sind für uns schöne Weihnachten einer Patchwork-Familie.

Lukas Weißhaidinger, Diskuswerfer aus Taufkirchen an der Pram

Der 27-jährige WM-Dritte feiert Weihnachten daheim im Innviertel.

Ich verbringe Weihnachten im Kreise meiner Familie daheim in Taufkirchen an der Pram. Darauf freue ich mich sehr, und das ist für mich ein Fixpunkt. Ich bin unter dem Jahr sehr viel bei Wettbewerben im Ausland unterwegs, umso mehr freue mich auf die Feiertage. Besonders meine kleine Nichte kann es kaum mehr erwarten, bis das Christkind kommt, das macht beim Zuschauen so richtig Freude. Der Heilige Abend am Nachmittag und der 25. Dezember sind ausnahmsweise trainingsfrei, ansonsten wird aber auch während der Feiertage durchtrainiert.

Markus Grasl, Propst Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg

„Den Heiligen Abend feiern wir sehr einfach. Auf Geschenke wird verzichtet.“

Bei uns im Stift beginnt der Heilige Abend um 17.30 Uhr mit einem Chorgebet. Danach folgt das traditionelle Weihnachtsessen mit Kalbsbratwürstl, Sauerkraut und Erdäpfelschmarrn. Um 19 Uhr treffen wir uns in einem Gemeinschaftsraum, es werden Weihnachtslieder gesungen, und ich darf das Weihnachtsevangelium verkünden. Danach folgt eine kurze Ansprache, und wir wünschen uns „Frohe Weihnachten“. Dann müssen die meisten hinaus in die Pfarren, um die Metten abzuhalten. Und natürlich rufe ich auch meine Eltern und Geschwister an.

Sandra Kobleder, Büroleiterin Tourismusverein Schärding

Die 31-jährige Sighartingerin genießt die erholsamen Feiertage mit der Familie.

Ich verbringe Weihnachten ganz traditionell bei meiner Familie. Am Heiligen Abend wird zuerst gemütlich gemeinsam gegessen, und danach kommt die Bescherung unterm Weihnachtsbaum. Besonders schön finde ich immer, dass bei der Übergabe der Geschenke weihnachtliche Musik spielt. Zusammen besuchen wir alle anschließend die Christmette. Gerade zu Weihnachten finde ich Traditionen schön und genieße diese sehr. Die Tourist-Info in Schärding bleibt heuer aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen.

Florian Fischer, Rettungssanitäter in Braunau

Der Burgkirchner hat am 24. Dezember Dienst und hofft, dass es ruhig bleibt.

Ich habe am 24. Dezember Dienst. Ich hoffe, dass nichts Gröberes passiert und es ein ruhiger Tag wird. Dann können wir in der Rettungsstation gemütlich beisammen sein, vielleicht sogar selbst kochen oder uns zumindest etwas zu essen bestellen. Auch Kuchen und Kekse soll es geben. Ich hoffe, dass wir auch dazu kommen, diese zu essen. Wenn mein Dienst dann vorbei ist, schaue ich noch bei der Oma vorbei, wo sich ganz traditionell meine Familie am Heiligen Abend trifft. Ich komme halt später, aber das macht mir nichts.

Christa Schwandtner und Stefan Windsperger laden zum Weihnachtsfest

„Der wahre Kern von Weihnachten geht oft durch Konsum & Hektik verloren!“

Wie auch in den vergangenen drei Jahren veranstalte ich heuer wieder gemeinsam mit Stefan Windsperger ein gemütliches Zusammenkommen für alle, die Weihnachten nicht allein verbringen wollen. Wir bereiten eine warme Suppe vor und schmücken den Raum weihnachtlich. Es gibt Spiele, Bücher und gute Unterhaltungen in einer gemütlichen Atmosphäre. Wer will, kann also am Heiligen Abend gerne zwischen 14 und

18 Uhr in den Gemeinschaftsraum von Treffpunkt mensch & arbeit in Braunau kommen. Wir freuen uns über jeden Besuch!