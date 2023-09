Wie der Stadtplatz in Zukunft aussehen könnte

Ein Ziel: weniger Verkehr am Stadtplatz

Der historische Stadtplatz in Braunau ist eines der Schmuckstücke, die die größte Bezirkshauptstadt zu bieten hat. Dieses Schmuckstück noch besser in Szene zu setzen, ist unter anderem ein Projekt des Mobilitätskonzeptes, das morgen der Öffentlichkeit präsentiert wird. Denn: Die Innenstadt soll aufgewertet werden, so viel steht für alle im Braunauer Gemeinderat vertretenen Parteien fest.