"Die sollen schon a weng was kriegen", sagt Paul und sticht den Haken mit ruhiger Hand durch die dritte, quirlige Made. Er kann das, denn sein Papa ist Fischer. Mit ihm und seinem kleineren Bruder steht er am Ufer des Ranshofner Dorfteiches. Der Angelverein SAC Mattig Braunau lässt die Kinder beim Jugendtag angeln und will dabei selbst seinen bedeutendsten Fang für die Zukunft machen: Nachwuchs.