Schärding: Wichtige Arbeiten für Gartenschau "INNsGRÜN" sind erledigt

In rund 100 Tagen – am 25. April – wird die Landesgartenschau "INNsGRÜN" in Schärding eröffnet. Bei der Umsetzung stehen Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Auf dem Gelände sei schon viel erreicht: Neun Themengärten, ein weitläufiger Wiesenspielplatz, Areale für Blühflächen, Verweilplätze und ein Wasserspielplatz sind fertiggestellt.

Neun Millionen Euro vom Land

Für das Frühjahr stehen Arbeiten wie der Aufbau der Festplatz-Bühne, finale Pflanzungen und die Vorbereitung der Floristikausstellungen an. "Die vergangenen Schauen waren Publikumsmagnete, das wird auch INNsGRÜN, da bin ich sicher", sagt Stelzer.

Knapp neun Millionen Euro fließen vom Agrarressort des Landes Oberösterreich in Richtung Schärding. "Von dieser Summe sollen Wirtschaftstreibende, aber auch die Menschen vor Ort etwas haben", sagt Langer-Weninger.

Info-Abend in Schärding

Via www.innsgruen.at können sich Interessierte online für einen Newsletter anmelden. Ein Informationsabend zum Projekt samt Möglichkeit, sich als Ehrenamtlicher für das Gartenevent zu engagieren, wird am Donnerstag, 23. Jänner, um 18.30 Uhr im Schärdinger Kubinsaal geboten.

