W&H mit E-Sports-Team

Das Medizintechnikunternehmen W&H mit Sitz in Bürmoos, bei dem viele Innviertler arbeiten, mischt auch im Bereich E-Sports mit. Die beiden Werksteams W&H Sharks und W&H Tigers haben den Sprung in die Nitro League geschafft: 220 Teams hatten um die Teilnahme mitgemischt. W&H setze seit langem auf Teamorganisation: wendige kleine Teams, die ihre Aufgaben gemeinsam und eigenverantwortlich organisieren. Das gelte auch für E-Sports, die Motivation sei die gleiche und in Kombination die perfekte Ergänzung im Unternehmen. "Mit unserer Investition in den dynamischen E-Sports-Markt, der vor allem bei jungen Menschen immer beliebter wird, schaffen wir ein neues Verbindungsglied zur Generation Z und Alpha. Das soll vor allem junge, engagierte Teamplayer für W&H begeistern", so Anita Thallinger, Director Marketing bei W&H.

