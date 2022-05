W&H hat eine Million Euro in Campus investiert

Das Medizintechnik-Unternehmen W&H mit Sitz in Bürmoos hat seinen neuen Campus in Betrieb genommen. Dort werde hoch qualifizierten Fachkräften und jungen Talenten ein maßgeschneidertes Programm zur beruflichen Weiterentwicklung geboten, so Daniela Malata von der Geschäftsführung. Mehr als eine Million Euro wurde trotz Coronakrise in die Errichtung investiert.