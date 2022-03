Der Arbeitsmarkt im Bezirk Ried sei in den vergangenen Monaten von enormer Dynamik geprägt gewesen – die aktuellen Werte zeigen deutlich, wie groß in der Region der Bedarf an Arbeitskräften ist, so das AMS Ried. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei niedrigen 3,9 Prozent, im Februar 2021 waren es noch 6,7 Prozent. Besonders erfreulich: Auch die Zahlen im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit haben sich im Jahresvergleich halbiert.

"Endlich greifen die eingesetzten Instrumente wie Aus- und Weiterbildung oder auch die Förderung von Dienstverhältnissen. Besonders hervorzuheben sind die kostenlosen Arbeitserprobungen für diese Zielgruppe – mehr als die Hälfte kann das jeweilige Dienstverhältnis nach Ablauf der Förderung verlängern", so Rieds AMS-Leiter Klaus Jagereder.

Der Wettbewerb um Arbeitskräfte in der Region sei so groß wie nie. Durchsetzen werden sich Unternehmen, die nicht nur mit einer guten Entlohnung punkten, sondern auch auf Rahmenbedingungen wie Arbeitsklima oder Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung achten, so Jagereder. Das AMS unterstütze nicht nur bei der Personalvermittlung, sondern informiere und berate auch über Möglichkeiten bei der Personalausbildung.