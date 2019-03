Westentasche aufgeschlitzt: Räubertrio bestahl Innviertler

RIEDAU. In ein Gespräch verwickelt und bestohlen haben drei Täter einen Pensionisten Samstagmittag in einem Geschäft in Riedau (Bezirk Schärding).

Symbolfoto Bild: dpa

Die unbekannten Täter, zwei Männer und eine Frau, hatten den 79-Jährigen aus dem Bezirk Schärding abgelenkt, indem sie ihn in ein Gespräch verwickelten. In einem unbemerkten Moment schlitzte das Trio die Westentasche des Mannes auf und zog die Geldtasche heraus. Der Pensionist bemerkte den Diebstahl und die beschädigte Weste erst, als er an der Kasse bezahlen wollte. Von den Tätern fehlte da schon jede Spur.

