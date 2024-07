Wernstein am Inn mit Donau-Schub

Mariensteg in Wernstein

"Wir leben das Drent und Herent in Wernstein. Die enge Verbindung von Inn und Donau ist mir sehr wichtig. Genauso wichtig ist mir auch die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinaus. Und da kommt die Synergie des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich mit der Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich ins Spiel, die auch bayerische Gemeinden unter einem Dach vereint", sagt Bürgermeister Alois Stadler.

"Wernstein am Inn schließt die Lücke zwischen Schärding und Passau. Die Inn-Gemeinde mit großen Kulturschätzen wie dem Kubinhaus Zwickledt liegt an der Inn-Donau-Ecke, die vom Gast schon jetzt als eine Region wahrgenommen wird", so Petra Riffert, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich.

