"Werden alles tun, um wieder ins Finale einzuziehen"

RIED. Mit drei Siegen aus vier Spielen und dem ersten Tabellenplatz in der Gruppe B der Tennis-Bundesliga qualifizierten sich die Damen des UTC Fischer Ried souverän für das Finalturnier an diesem Wochenende in Klagenfurt. In der Kärntner Landeshauptstadt treffen von heute bis Sonntag die vier besten Mannschaften aufeinander.