Seit Ende Jänner ist Johann Urwanisch (VP) neuer Bürgermeister von Pattigham. Die Rieder Volkszeitung hat ihn bereits am zweiten Amtstag zum Interview gebeten. Rieder Volkszeitung: Was war Ihre erste Amtshandlung als offizielles Gemeindeoberhaupt Bürgermeister Johann Urwanisch: Am Mittwochvormittag war die Pfarrgemeinderatsobfrau zu einem Gespräch bei mir. Ich werde mich aber auch mit allen anderen Vereinsverantwortlichen zusammensetzen und die Wünsche und Anliegen abklären. Danach war ich im