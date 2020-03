Werbeagentur Monobunt setzt jetzt Online-Marktplatz für das gesamte Innviertel um

Seit 23. März bewirbt die Rieder Werbeagentur Monobunt auf Facebook einen Online-Marktplatz für das Innviertel und den angrenzenden Hausruck. „Wenn nicht jetzt, wann dann. Viele regionale Händler haben nach wie vor keinen Webshop oder die Möglichkeit, online etwas zu verkaufen. Deshalb wollen wir in diesem Punkt jetzt handeln“, sagt Norbert Strappler im Video-Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten. Strappler und Andreas Rathner sind die Geschäftsführer von Monobunt.

Im ersten Jahr erhalten regionale Händler die Möglichkeit, den Online-Marktplatz auf der Seite, die aller Voraussicht nach „Unser Marktplatz“ heißen soll, gratis zu betreiben. Ermöglicht wird das durch die Unterstützung mehrerer Großsponsoren. „Magenta hat uns bereits eine Unterstützung mit 3000 Euro zugesagt, Verhandlungen mit weiteren Unternehmen laufen“, sagt Strappler.

Virtueller regionaler Marktplatz soll demnächst online gehen

Online gehen soll der regionale Internet-Markplatz bereits in den kommenden Tagen. „Wichtig ist, dass wir starten, dann können sich die Händler registrieren“, sagt der Monobunt-Geschäftsführer. Man setze bei der Programmierung des regionalen Webshops auf eine ausgereifte Lösung des elektronischen Handels. Etliche Unternehmer haben auf Facebook bereits angekündigt, diese Möglichkeit nutzen zu wollen.

Eine Handy-App für eine möglichst einfache Bedienung des Webshops ist bereits in Planung. Mehr lesen Sie in den kommenden Tagen in den Innviertler Nachrichten

